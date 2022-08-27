Ватикан, , 04:53 — REGNUM Готовность прибыть в Киев через Россию и Донбасс для обсуждения вопросов, связанных с прекращением конфликта на территории б. УССР выразил Папа Римский Франциск. Такое заявление сделал 26 августа глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом, в беседе с РИА Новости.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Севастьянов уточнил, что понтифик готов в любое время приехать в Россию, а также в Донбасс и отслужить панихиду на «Аллее ангелов» в Донецке.

«Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев. Это если речь идет о его готовности… Если идет вопрос о посещении «Аллеи ангелов», то он готов не просто посетить, а отслужить там панихиду, встретиться с родителями. Готов все это перенести и уже на Украине обсудить возможность прекращения этого конфликта», — пояснил Севастьянов.

Как указал Севастьянов, он лично общался с папой Римским и поддерживает с ним связь. Севастьянов подчеркнул, что папа Римский не является политиком и относится одинаково ко всем людям, ставя ценность человеческой жизни выше, чем принадлежность к той или иной стране, либо территории. Севастьянов подтвердил, что понтифик готов встретиться со всеми, кто этого хочет, услышать этих людей и помолиться с ними.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский Франциск поддерживает позицию Москвы об ответственности НАТО за начало спецоперации на территории б. УССР.

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