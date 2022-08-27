Прага, , 04:52 — REGNUM Энергетический кризис в Евросоюзе ставить под угрозу дальнейшее существование ЕС, заявил глава минюста Чехии Павел Блажек порталу iDNES.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр рассказал, что с 1989 года в Европе не наблюдалось такой острой ситуации в политической и социальной сфере. По его мнению, правительствам стран ЕС необходимо решить проблему с энергоносителями, иначе им придется расстаться с властью.

«Если не будет найдено решение на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — отметил Блажек.

Министр подчеркнул, что Евросоюзу угрожает революция в случае, если кризис разрешить не удастся.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Чехия решила созвать срочное заседание министров энергетики стран ЕС для решения энергетического кризиса. Однако точных сроков проведения съезда не называлось.