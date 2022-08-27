Уссурийск, Приморский край, , 04:34 — REGNUM Неизвестные, открывшие стрельбу по автомобилю и ранивших водителя, разыскиваются полицией в городе Уссурийске. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о том, что неизвестные на двух легковых автомобилях Lexus открыли стрельбу по движущемуся Subaru Forester, после чего скрылись, появилась в социальных сетях. При проверке информации был обнаружен автомобиль с видимыми следами от выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия.

Также сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля обращался в травмпункт с ранением ноги. В настоящее время устанавливаются личности всех участников инцидента, разыскиваются очевидцы произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств инцидента.

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