Триполи, , 04:19 — REGNUM Интенсивная стрельба была зафиксирована в центре ливийской столицы Триполи, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, звуки выстрелов слышны в нескольких районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа телеканал Al-Hadath передал, что подразделения ливийской армии заняли территорию международного аэропорта Триполи, а также заблокировали все дороги, ведущие к объекту.

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