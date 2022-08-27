Триполи, 27 августа, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Интенсивная стрельба была зафиксирована в центре ливийской столицы Триполи, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По информации журналистов, звуки выстрелов слышны в нескольких районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа телеканал Al-Hadath передал, что подразделения ливийской армии заняли территорию международного аэропорта Триполи, а также заблокировали все дороги, ведущие к объекту.