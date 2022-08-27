Нью-Йорк, США, , 04:19 — REGNUM Итоговый документ не смогли принять участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ. Об этом заявил 26 августа на заключительном заседании председатель конференции Густаво Злаувинен.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Злаувинен, несмотря на достаточно интенсивные консультации, договорённости по содержательной части итогового документа достичь не удалось. Председатель конференции указал, что участники ДНЯО пришли к соглашению лишь по процедурной части документа. В ней устанавливаются сроки проведения следующей конференции ДНЯО, которая состоится в 2026 году, а также подготовительные мероприятия к ней.

Напомним, конференция ДНЯО проходит обычно раз в пять лет, она является главным событием в сфере ядерного разоружения. Работа конференции началась 1 августа, соглашение по итоговому документу конференции является основным показателем её успеха. На предыдущей конференции, которая состоялась в 2015 году, итоговый документ не был согласован из-за позиции США и их союзников относительно создания зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке.

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