Нью-Йорк, США, 27 августа, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Итоговый документ не смогли принять участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ. Об этом заявил 26 августа на заключительном заседании председатель конференции Густаво Злаувинен.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Как уточнил Злаувинен, несмотря на достаточно интенсивные консультации, договорённости по содержательной части итогового документа достичь не удалось. Председатель конференции указал, что участники ДНЯО пришли к соглашению лишь по процедурной части документа. В ней устанавливаются сроки проведения следующей конференции ДНЯО, которая состоится в 2026 году, а также подготовительные мероприятия к ней.

Напомним, конференция ДНЯО проходит обычно раз в пять лет, она является главным событием в сфере ядерного разоружения. Работа конференции началась 1 августа, соглашение по итоговому документу конференции является основным показателем её успеха. На предыдущей конференции, которая состоялась в 2015 году, итоговый документ не был согласован из-за позиции США и их союзников относительно создания зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке.