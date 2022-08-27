Анадырь, , 04:14 — REGNUM На Чукотке по метеоусловиям в аэропортах назначения задерживается вылет из анадырского аэропорта им. Ю. С. Рытхэу пяти самолётов, обслуживающих местные маршруты. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Анадырь. Аэропорт Dzerod

Два рейса не могут вылететь из Анадыря с 24 августа, ещё два ожидают благоприятной погоды с 25 августа, и один — с 26 августа. В списке задержанных рейсы в населённые пункты Мейныпильгино, Лаврентия, Ваеги, Провидения, Хатырка.

Как сообщало ИА REGNUM, в основных районах промысла на Чукотке останавливают добычу лососёвых для всех видов рыболовства.

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