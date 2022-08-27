Красноярск, 27 августа, 2022, 03:59 — ИА Регнум. В субботу, 27 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Озеро Шира. Август

В 7:40 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 27 на 28 августа ожидается до +9… +11 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость ветра западной четверти 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 августа, в Красноярске до +11… +13 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +10… +11 °C, временами небольшой дождь.

В понедельник, 29 августа, в Красноярске ожидается до +16… +18 °C днём и до +4… +9 °C ночью. Облачно, днём временами дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 27 августа центральных районах Красноярского края местами сильные дожди, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, в Туве местами ожидается сильный западный ветер на порывах до 15−20 м/с.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность V класса.