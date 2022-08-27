Кентукки, США, 27 августа, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате стрельбы в приюте для бездомных в американском штате Кентукки. Об этом 26 августа сообщило издание The Hill.

Стрельба

Информацию о стрельбе сотрудники полиции города Хендерсон получили в ночь на 26 августа. Инцидент произошёл в приюте Harbour House, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четырёх человек с огнестрельными ранениями. Один из них скончался к приезду полиции, трое были госпитализированы. Одного из троих пострадавших медикам спасти не удалось.

Личности погибших были установлены, их опознали как 67-летнего Стивена Уотена и 44-летнего Чада Холмса. Пострадавшие, мужчины 33-х и 41 лет находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие являются постоянными жильцами приюта для бездомных.

Личность подозреваемого в стрельбе также была установлена, мужчина был задержан полицией через два часа после происшествия. Уточняется, что у задержанного было обнаружено при себе огнестрельное оружие. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Подозреваемый в совершении преступления Кеннет Гиббс был задержан полицией спустя примерно два часа после стрельбы «без происшествий». При нем был обнаружен пистолет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек, в том числе сотрудницы полиции, при стрельбе, которая произошла в американском городе Тусон (штат Аризона) в ходе выселения в одном из жилищных комплексов.