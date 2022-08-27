27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили обстрел хранилища с ядерными отходами на Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Елизавета Коробова, , 11:15 — REGNUM Заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что киевские боевики в течение дня нанесли десять ударов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива на территории Запорожской атомной электростанции, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Рогов подчеркнул, что есть все основания считать, что удары наносились целенаправленно. По его мнению, киевские боевики всеми силами добиваются ядерного выброса. И это не мудрено, если учитывать, что в одну и ту же зону прилетело аж десять снарядов. Только чудом удалось избежать катастрофы. Хотя это чудо, в случае с обстрелами Запорожской АЭС, происходит чуть ли не каждый день.

«На каждой АЭС есть хранилище отходов, где хранятся, остужаются и постепенно теряют активность отработанные ТВЭЛы, т. к. сразу после их выгрузки из реактора они очень радиоактивны, и везти их куда-то опасно и хлопотно. Поэтому отработанные ТВЭЛы находятся в хранилище несколько лет, сначала под слоем воды, а потом и в сухом виде, и уже потом их вывозят на переработку. Именно по таким хранилищам и пытаются ударить нацисты», — указывает Хорст М.

Огромное число пользователей передало привет Организации Объединённых Наций (ООН) и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), люди просят их открыть наконец-таки свои стыдливые глаза и сделать хоть что-нибудь, чтобы заставить киевских нацистов прекратить обстрелы ядерного объекта.

«Где МАГАТЭ и ООН?! Или этим организациям плевать на то, что может быть радиационная катастрофа? Причем под удар может попасть и Европа!» — пишет Артур Х.

У часть граждан возникли серьёзные вопросы и к российскому руководству, которое почему-то продолжает стабильно снабжать не освобождённую часть территории бывшей УССР электричеством с Запорожской АЭС, несмотря даже на то, что с той стороны постоянно прилетают снаряды.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Я одна не понимаю, почему до сих пор киевский неонацистский режим получает электроэнергию в полном объёме из атомной электростанции, которую обстреливают ВСУ?» — спрашивает Светлана П.

Ряд пользователей указывает на то, что военное руководство России должно уже как-то «вразумить» обезумевших нацистов.

«Я не пойму, почему военное руководство России не принимает жёсткие контрмеры против киевского режима, чтобы остановить эти грёбаные обстрелы АЭС? Пора уже что-то сделать, иначе катастрофа случится», — переживает Ернар Р.

«В голову приходит только то, что действует киевский неонацистский режим так оттого, что пришло осознание: «Победы нам не видать». Потому и додумались разрушить абсолютно всё. Типа: «Не доставайся же ты никому!» — поделился своим мнением Савва М.

Нашлись и те, кто уверены, что киевский неонацистский режим состоит сплошь из нацистов и наркоманов. Такая команда может стать похоронной не только для народа на территории бывшей УССР, но и для всей Европы, которая погрузится в радиоактивный кошмар.

«Нацисты готовы устроить ядерную катастрофу у себя в стране, лишь бы выслужиться перед американскими хозяевами. Вот это преданность! Готовы на всё, лишь бы вылизать сапоги своему господину, даже ценой существования своего народа», — отметил Олег З.

Напомним, 26 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что киевские боевики в течение дня нанесли десять ударов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива на территории Запорожской атомной электростанции.