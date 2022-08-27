Лима, , 03:41 — REGNUM Сотни участников акции протеста заблокировали участок Трансокеанского шоссе в Перу в регионе Мадре-де-Диос недалеко от границы с Бразилией 26 августа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дороги Перу (сс) My Favorite Pet Sitter

Дорога проходит через перуанскую и бразильскую территории, имеет протяженность 2600 км и выходит на побережья Тихого и Атлантического океанов.

Акция стала ответом на полицейскую операцию по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых на территории заповеднике Тамбопата.

Демонстранты считают, что сотрудники полиции допустили нарушения в ходе провидения операции. Акция протеста началась еще 25 августа и переросла в столкновения, которые привели к гибели одного человека и ранению тринадцати. Участники беспорядков подожгли шины и напали на армейский лагерь.

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