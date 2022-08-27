Загреб, 27 августа, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Великобритания пытается добиться ослабления Евросоюза в ситуации вокруг российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, заявил публицист Антуна Роши в хорватской газете Advance.

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трое. 1760

«После выхода из Европейского Союза Великобритании совершенно не выгоден сильный Евросоюз», — констатирует автор.

По словам журналиста, российская спецоперация началась «очень вовремя» для Великобритании. Хотя ситуация в самом Соединенном Королевстве, считает Роши, складывается не самым благополучным образом, Лондон всегда может рассчитывать на помощь со стороны США, чего не сказать о ЕС.

Роши отметил, что даже в составе Евросоюза Великобритания вела себя, как Троянский конь. В частности, Лондон неоднократно игнорировал общие интересы ЕС в угоду собственным. Поэтому, считает публицист, британские власти смогут успешно воспользоваться сложившейся ситуацией вокруг б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о грядущей национальной катастрофе в Великобритании, если британские власти не начнут бороться с высокими ценами на электроэнергию. По его словам, миллионы жителей Соединенного Королевства могут оказаться на грани бедности из-за высоких энерготарифов.