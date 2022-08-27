Брюссель, 27 августа 2022, 02:45 — REGNUM Продажи электроодеял и переносных обогревателей выросли в Европе, несмотря на жару. Об этом 26 августа пишет издание Business Insider.

Керосиновый обогреватель
Керосиновый обогреватель

Как поясняет издание, таким образом люди ищут способы обогреваться зимой так, чтобы не включать систему отопления в доме. Жителям Старого Света посоветовали обогревать не дом, а человека, и люди идут по такому пути.

В Германии, несмотря на жаркое время года, покупатели приобрели на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году в аналогичный период. В Великобритании одеял с элекроподогревом граждане приобрели в 13 раз больше, чем за весь 2021 год, некоторые марки уже распроданы полностью. В Швейцарии продажи портативных электрообогревателей от двух ретейлеров выросли на 300% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, возрос спрос на куртки и перчатки с подогревом. Как поясняется, возрастание спроса на подобные предметы быта связано со страхом людей остаться зимой без обогрева в связи с прекращением поставок российского газа. Жители Европы готовятся перейти на альтернативные источники тепла и энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента Сербии, ни одна из стран Европы не способна выдержать наступивший энергетический кризис, в том числе вынести нынешние цены на газ.

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