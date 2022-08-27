Брюссель, , 02:45 — REGNUM Продажи электроодеял и переносных обогревателей выросли в Европе, несмотря на жару. Об этом 26 августа пишет издание Business Insider.

Керосиновый обогреватель

Как поясняет издание, таким образом люди ищут способы обогреваться зимой так, чтобы не включать систему отопления в доме. Жителям Старого Света посоветовали обогревать не дом, а человека, и люди идут по такому пути.

В Германии, несмотря на жаркое время года, покупатели приобрели на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году в аналогичный период. В Великобритании одеял с элекроподогревом граждане приобрели в 13 раз больше, чем за весь 2021 год, некоторые марки уже распроданы полностью. В Швейцарии продажи портативных электрообогревателей от двух ретейлеров выросли на 300% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, возрос спрос на куртки и перчатки с подогревом. Как поясняется, возрастание спроса на подобные предметы быта связано со страхом людей остаться зимой без обогрева в связи с прекращением поставок российского газа. Жители Европы готовятся перейти на альтернативные источники тепла и энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента Сербии, ни одна из стран Европы не способна выдержать наступивший энергетический кризис, в том числе вынести нынешние цены на газ.

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