Вашингтон, 27 августа 2022, 02:29 — REGNUM Соглашение США и Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнуто уже через несколько недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Вместе с тем разногласия между странами пока сохраняются. Проблемные вопросы касаются прошлой проверки деятельности Ирана в ядерной области со стороны международных специалистов.
Кроме того, по информации источников, Иран требует от США экономических гарантий в случае повторного выхода США из сделки.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что его страна изучает ответы США в рамках переговоров по ядерной сделке.
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