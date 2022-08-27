Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Соглашение США и Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнуто уже через несколько недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем разногласия между странами пока сохраняются. Проблемные вопросы касаются прошлой проверки деятельности Ирана в ядерной области со стороны международных специалистов.

Кроме того, по информации источников, Иран требует от США экономических гарантий в случае повторного выхода США из сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что его страна изучает ответы США в рамках переговоров по ядерной сделке.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: Иран изучает ответы США, полученные через координатора ЕС