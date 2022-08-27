27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента Белоруссии о том, что республика переоснастила самолёты Су-24 под несение ядерный зарядов.

Артур Савин, , 11:16 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика переоснастила свои тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 под несение ядерных зарядов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава белорусского государства отметил, что планы по переоснащении бомбардировщиков республики он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Чтобы не было каких-либо кривотолков на эту тему, Лукашенко сказал чётко: «Все готово!».

Тем не менее один существенный вопрос всё-таки остался: зачем нужны бомбардировщики, способные нести на себе ядерные заряды, если этих самых ядерных зарядов у Белоруссии нет? Со слов главы республики, он обсуждал лишь только самолёты, а не вооружение.

«Пусть покажет Западу кузькину мать! И уж точно такие люди шутки шутить не станут, Лукашенко решительный», — отметил Прокоп Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко вынужден во всеуслышание делать подобные громкие заявления, чтобы его оппоненты на геополитическом поле потом не сказали, что не слышали предупреждений. Белоруссия готова ответить самыми жёсткими методами на поползновения Запада в её сторону.

«Учитывая то, какие угрозы сейчас в сторону России и Белоруссии устремлены, то это вполне логичное решение», — поделилась своим мнением Юля С.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Alexander Mishin

Некоторые комментаторы пришли в ужас от одной лишь мысли, что Минск обзаведётся ядерным вооружением. Граждане считают, что, несмотря на статус союзного государства, Белоруссия до сих пор ведёт крайне двусмысленную внешнюю политику, отстаивая тесные отношения даже с киевским неонацистским режимом.

«Этот Лукашенко позавчера поздравил киевский неонацистский режим с днём незалежности. Двуликий Янус остаётся верен себе», — пишет Роман З.

Часть людей полагает, что Россия, выдав Лукашенко ядерные заряды под честное слово, потом очень сильно пожалеет о своём решении, ведь оружие может быть применено в обе стороны.

«Самолёты-то он подготовил, только кто ему это ядерное оружие даст? Лукашенко до сих пор Крым публично не признал. До сих пор шашни с нацистами с [территории бывшей УССР] водит. До сих пор против русских зуб точит. Нельзя давать ему оружие массового поражения. Он тут же им шантажировать начнёт Россию», — считает Михаил В.

Ряд пользователей беспокоится, что, набрав геополитический вес, Лукашенко может вставить нож в спину России. Ядерное оружие — это как раз-таки тяжеловесный аргумент.

«Это он сегодня рассказывает по-доброму про Россию. В 2019 году он Россию во всех смертных грехах упрекал. С киевским режимом он до сих пор отношения не разорвал. Либо Лукашенко привирает про самолёты, либо мир сошёл с ума. Ядерное оружие Белоруссии давать нельзя. Не только потому, что оно тут же появится в Эстонии, Латвии и Литве (чисто противовес), но и потому, что отношения с Россией у Лукашенко, мягко говоря, непостоянные», — указывает Алексей М.

Нашлись и те, кто выступил за доверительные отношения. Граждане считают, что риски есть, но Белоруссия — братское государство, а значит, на братский белорусский народ можно положиться.

«Всё-таки Белоруссия — наш главный союзник. А союзные отношения строятся на доверии. Надо довериться белорусам. Это наши братья», — поделился своим мнением Василий Т.

Напомним, 26 августа агентство Sputnik Беларусь опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика переоснастила свои тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 под несение ядерных зарядов.