Ярославль, , 01:59 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 1 гектар леса в Угличском районе Ярославской области, удалось потушить, 26 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Ликвидация возгорания заняла три с половиной часа. Ранее сообщалось, что над тушением огня работают 18 человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа власти Вологодской области объявили особый противопожарный режим в 23 районах региона.

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