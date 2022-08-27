Никосия, , 01:58 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что греческая часть острова защищена от современных средств нападения благодаря оборонному сотрудничеству с Израилем. Об этом 26 августа он сказал на встрече с членами Лимасольской ассоциации офицеров запаса.

ПВО «Железный купол» (сс) IDF Spokesperson's Unit

Никос Анастасиадис «Стратегическое сотрудничество с Израилем позволило Республике Кипр иметь возможность эффективно защищаться от современных систем вооружений».

По словам президента, Кипр вынужден заботится об эффективной защите из-за действий Турции, осуществлявшей интервенцию в Ливию, Сирию и Ирак, а также требующей признания на острове в качестве второго государства турецкого севера.

Никос Анастасиадис «И, что более важно, из-за претензий [Турции] к Греции».

Греческая газета Kathimerini ранее сообщила, что власти Кипра приобретают у Израиля комплексы противоракетной обороны «Железный купол», способные успешно противодействовать атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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