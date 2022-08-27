Тайбэй, , 01:22 — REGNUM Пятнадцать истребителей военно-воздушных сил КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива, разделяющую водное пространство на две части. Об этом 27 августа сообщило тайваньское министерство обороны.

Истребитель J-20 ВВС Китая emperornie

Власти Тайваня осудили Пекин в связи с продолжением ведения военных маневров вблизи острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала новые учения с боевыми стрельбами в акватории своей восточной провинции Фуцзянь, которая отделена от Тайваня Тайваньским проливом.

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