Киев, , 01:18 — REGNUM Американский наемник погиб в ходе боевых действий на территории бывшей УССР. Об этом 26 августа пишет издание Newsweek.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что гибель американского гражданина на территории бывш. УССР изданию подтвердили представители Госдепа США. Из уважения к семье погибшего ведомство не стало раскрывать его имени, а также обстоятельства его гибели, в том числе время и место.

Официального комментария Госдепа США по поводу гибели американского гражданина, пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о работе отряда добровольцев «Тигр» из Приморья, которым в ходе спецоперации на территории б. УССР пришлось принять бой с группой наёмников из разных стран. Один из уничтоженных наёмников был гражданином США.

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