Киев, 27 августа, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Американский наемник погиб в ходе боевых действий на территории бывшей УССР. Об этом 26 августа пишет издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Уточняется, что гибель американского гражданина на территории бывш. УССР изданию подтвердили представители Госдепа США. Из уважения к семье погибшего ведомство не стало раскрывать его имени, а также обстоятельства его гибели, в том числе время и место.

Официального комментария Госдепа США по поводу гибели американского гражданина, пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о работе отряда добровольцев «Тигр» из Приморья, которым в ходе спецоперации на территории б. УССР пришлось принять бой с группой наёмников из разных стран. Один из уничтоженных наёмников был гражданином США.