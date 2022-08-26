Вильнюс, 27 августа, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Литва закупит у Польши 37 ударных дронов-камикадзе Warmate и передаст их киевскому режиму, сообщили в пресс-службе литовского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Они будут приобретены на собранные литовской общественностью средства. Всего собрали €1 млн, но на закупку дронов пойдет только часть указанной суммы.

В ведомстве подчеркнули, что переговоры с производителем об их заказе уже завершены. Также к дронам будут приобретены два комплекта необходимых дополнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа правительства Норвегии объявило, что совместно с Великобританией поставят киевскому режиму миниатюрные разведывательные беспилотники Black Hornet. Их общая стоимость должна составить более $9 млн.

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