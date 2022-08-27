Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 августа — последнего рабочего дня недели — резким снижением на фоне данных по экономике и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 1008,38 пункта (3,03%), до уровня 32 283,40 пункта. S& P 500 подешевел на 141,46 пункта (3,37%), до уровня 4057,66 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 497,56 пункта (3,94%), до уровня 12 141,71 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,45 (0,49%), до уровня $92,97 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 августа ростом, который рядом экспертов оценивается как «технический».

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