Брюссель, 27 августа, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Фургон врезался в уличную террасу кафе в центре бельгийской столицы Брюсселя, сообщает пожарная служба города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Грузовой фургон въехал на улицу Сан-Мишель, развернулся на той же улице и помчался к террасе заведения», — заявил мэр Брюсселя Филипп Клоз.

В результате ДТП пострадали шестеро человек. У них зафиксированы легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. По данным полиции, фургон удалось обнаружить недалеко от места аварии, однако водителя рядом с транспортным средством не было. Мотивы водителя пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа автомобиль перевернулся на трассе Фахрадж — Захедан в Иране. В результате аварии погибли пятеро граждан Афганистана, еще десять получили различные травмы. Отмечалось, что в машине перевозили афганских нелегалов.