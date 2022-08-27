27 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 11:22 — REGNUM Подозрение в военных преступлениях, которое было предъявлено СБУ главе Чечни Рамзану Кадырову и двум его подчиненным, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Шут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Силовики, служащие киевскому неонацистскому режиму и устраивающие террор среди населения территории бывшей УССР, утверждают, что у них якобы имеются «безоговорочные доказательства военных преступлений», которые они предъявляют главе Чечни. Преступлениями нацисты считают непосредственные обязанности по разработке и планированию отдельных военных операций, отдачу приказов, заслушивание отчётов и докладов. Выходит, что даже на такого военачальника, как Кадыров, у террористов из СБУ ничего существенного нет. Всё, что они могут, так это что-то невнятно скулить и заводить бессмысленные уголовные дела.

Глава Чечни незамедлительно отреагировал на столь идиотский поступок со стороны СБУ. Кадыров посмеялся над идиотами в руководстве силового ведомства киевского неонацистского режима, но заверил всех, что с удовольствием приедет на территорию бывшей УССР и разберётся, «кто преступник, кто убийца, кто террорист».

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Придётся Рамзану Ахматовичу ехать в Киев. С собой он друзей возьмёт. Поедет на танке», — пишет Дмитрий К.

Многие пользователи тут же вспомнили предыдущие клоунские решения киевского режима. Граждане указывают на то, что имеется занимательная закономерность: как только нацисты заводят дела на непосредственных руководителей российского государства, тут же всё у нацистов становится плохо.

«Это пока самое смешное, что сегодня исполнили наркоманы из киевского наркорейха. Сразу почему-то вспомнилось, как в 2016 году суд Киева санкционировал обыск в администрации президента России. Что там с результатами обыска, клоуны? Что нашли?» — интересуется Сергей Г.

«Помнится, нацисты уже Шойгу вызывали на допрос. После этого началась спецоперация. Сейчас Кадырова вызвали. Спецоперация достигнет Киева. Пришли бы и без приглашения, но раз так просят, то им сложно отказать», — написал Сергей П.

Граждане не сомневаются, что Кадыров припомнит эсбэушным преступникам, что они позволяли себе говорить в сторону главы Чечни.

«По ходу, скоро вся СБУ будет извиняться перед Кадыровым», — подозревает Денис Б.

«СБУ? Эта нацистская организация, которая занималась убийством неугодных? Отличное предложение они сделали, чтобы Кадыров приехал к ним. Приедет и покарает», — указывает Тарас Х.

Часть людей полагает, что сама СБУ заслуживает того, чтобы все её сотрудники предстали перед трибуналом за преступления против человечества.

«Самые настоящие военные преступники сидят в Киеве. Это они организаторы терактов и геноцида русских в Донбассе. Это они обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Это они гонят на убой сотни тысяч необученных военнослужащих», — поделился своим мнением Дмитрий О.

«Рамзан Ахматович уже в пути, скоро он вам, нелюдям эсбэушным, ответит за всех детей и стариков, которых вы убили!» — написала Наталия П.

Напомним, 27 августа в официальном Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение о том, что в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчинённых выдано постановление о подозрении в военных преступлениях.