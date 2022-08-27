Пуэбла, Мексика, 27 августа 2022, 00:47 — REGNUM В мексиканском штате Пуэбла при работах по устранению нелегальной врезки в районе города Амосока произошёл взрыв на газопроводе компании Pemex. Об этом спасательная служба штата сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Газопровод
Газопровод
Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации спасателей, место взрыва в настоящее время оцеплено в радиусе полукилометра, население соседних домов просят эвакуироваться во временное убежище.

«В рамках скоординированной работы, которая проводится нами в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки… населению. Мы призываем жителей держаться подальше от места происшествия».
спасательная служба штата Пуэбла

По информации местных СМИ, на пострадавшем участке газопровода сотрудники Pemex устраняли нелегальную врезку и занимались герметизацией трубы. В результате неудачных манипуляций экскаватора трубопровод оказался повреждён, что и привело к взрыву. Сотрудники компании успели ещё до взрыва убежать с места ЧП и предупредить об опасности жителей близлежащих домов.

К ликвидации последствий аварии также привлечены пожарные, полиция и военные. О погибших или раненых информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Степанакерте на заводе по производству кислородного оборудования взорвались баллоны высокого давления.

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