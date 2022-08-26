Пуэбла, Мексика, 27 августа, 2022, 00:47 — ИА Регнум. В мексиканском штате Пуэбла при работах по устранению нелегальной врезки в районе города Амосока произошёл взрыв на газопроводе компании Pemex. Об этом спасательная служба штата сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По информации спасателей, место взрыва в настоящее время оцеплено в радиусе полукилометра, население соседних домов просят эвакуироваться во временное убежище.

спасательная служба штата Пуэбла «В рамках скоординированной работы, которая проводится нами в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки… населению. Мы призываем жителей держаться подальше от места происшествия».

По информации местных СМИ, на пострадавшем участке газопровода сотрудники Pemex устраняли нелегальную врезку и занимались герметизацией трубы. В результате неудачных манипуляций экскаватора трубопровод оказался повреждён, что и привело к взрыву. Сотрудники компании успели ещё до взрыва убежать с места ЧП и предупредить об опасности жителей близлежащих домов.

К ликвидации последствий аварии также привлечены пожарные, полиция и военные. О погибших или раненых информации не поступало.

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