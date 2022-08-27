27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова премьер-министра России о том, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию.

Светлана Рыбина, , 08:26 — REGNUM Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хоть и чувствует на себе «негативную отдачу» от этих ограничений, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

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Санкционная политика западных стран всё больше начинает напоминать самоистязание с сомнительными целями. К примеру, Америка применяет ограничения выборочно, хотя требует, чтобы Евросоюз разогнал свою санкционную машину на полную катушку. По итогу мы видим, что на Россию ограничения влияния не оказывают, но зато Европа уже трещит по швам.

В связи с этим возникают закономерные вопросы относительно того, зачем на самом деле Штаты затеяли эту бессмысленную экономическую войну. Евро летит в тартарары, газ на территории Европы стоит каких-то сумасшедших денег, а сами европейцы постепенно свыкаются с отсутствием тёплого душа. Неужели санкции — это погребальная песня в честь Евросоюза?

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну и пусть делают что хотят. Влияет это всё равно не на Россию, а на сам Запад. Так что только себе хуже делают, и это для нас хорошо», — отметил Тимур М.

Множество пользователей уверено, что на Западе прекрасно знают, что санкционное давление на Россию не приносит никаких результатов, но признаться в этом и отказаться от этого они не могут.

«Да они обгадились уже по уши со своими санкциями, а признаться в этом, конечно, не могут — кишка тонка, стыдно. Поэтому решили идти до конца. Только где он, это конец, они и сами не знают», — считает Александр И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия неминуемо выйдет победителем в этой санкционной войне, так что ужесточение ограничений играет лишь нам на руку.

«Забавнее всего то, что наша страна не только не пострадала от санкций, а даже наоборот, окрепла и стала более самостоятельной», — заметил Игнат А.

«В очередной раз видим, что Европа не вывезла сама санкции против нашей страны. То, что они пытаются ввести против нас, кроме хохота уже ничего не вызывает. Жалкие попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Россия ведёт по счёту и скоро победит», — указывает Алёна Ш.

Часть людей полагает, что санкции стали своего рода спасением для нашего государства, ведь теперь на Западе русских ненавидят и применяют против них экономические ограничения, что заставляет российскую прозападную элиту расстаться со своими мечтами о жизни по ту сторону баррикад.

«То, что Запад продолжает вводить против России санкции, означает, что западная элита не хочет принимать обратно элиту российскую. И это спасение для нашего Отечества! Запад заставляет наших чиновников жить в России и работать только в интересах Российской Федерации», — поделился своим мнением Арсений В.

Напомним, 26 августа премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на расширенном заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о том, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хоть и чувствует на себе «негативную отдачу» от этих ограничений.