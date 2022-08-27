Белград, , 01:53 — REGNUM Есть все шансы на то, что до 1 сентября произойдет нормализация в отношениях между Белградом и Приштиной и что не будет никаких нападений на сербов на севере Косово и Метохии. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель Ассоциации албанцев Сербии Демо Бериша.

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

Напомним, что решение сепаратистского правительства Альбина Курти запретить использование личных документов и автомобильных номеров, выданных Республикой Сербией на территории сепаратистского Косово, вызвало 31 июля новый виток напряженности на севере южного сербского края. Сербы построили баррикады на подъездах к КПП Ярине и Брняк на административной линии с центральной Сербией. После вмешательства посольства США Курти согласился перенести начало применения нового закона на 1 сентября. В настоящее время при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара ведутся переговоры между сербской и албанской сторонами. Окончательное соглашение все еще не достигнуто. Тем не менее, Эскобар в интервью сербским СМИ заявил, что в отношениях двух сторон намечается улучшение.

«Я считаю, что здесь дипломатия сделает свое дело и что США и другие страны Запада утихомирят свое чадо, которое они и породили. Думаю, что инцидентов не будет», — отметил Бериша.

Эксперт думает, что новые правила, относящиеся к автомобильным номерам Республики Сербия и въездно-выездным документам для граждан Сербии, Приштина с 1 сентября может начать применять на тех КПП на границе с центральной Сербией, которые ведут на юг края, где нет компактно проживающего сербского населения.

«Что касается КПП Ярине и Брняк, не исключено, что срок для внедрения новых правил будет в очередной раз перенесен. Если не будет переноса, думаю, что будет достигнута молчаливая согласность, что косовская полиция не будет создавать проблемы сербскому населению, которые могли бы привести к вооруженному столкновению или какой-то форме неповиновения сербов на севере Косово», — полагает Бериша.

Эксперт напомнил, что КФОР (международные силы, отвечающие за обеспечение безопасности в Косово и Метохии под командованием НАТО — ИА REGNUM) заявил, что на этот раз не позволит сербам воздвигнуть баррикады на КПП Ярине и Брняк. Тем не менее, отметил он, существуют и другие методы сопротивления, к которым могли бы прибегнуть косовские сербы.

«Один из таких методов — пассивное сопротивление населения. Поэтому я надеюсь, что приштинские власти вместе с оппозицией, так как и она участвует в поисках решения, найдут какой-то разумный выход из сложившейся ситуации. До сих пор обсуждались два варианта. Первый — обе стороны отменят въездно-выездные документы. Второй — установить 90-дневный мораторий на применение со стороны Приштины правил, касающихся сербских документов», — рассказал Бериша.

По его мнению, в Косово в любом случае произойдет эскалация напряжения.

Бериша напомнил о словах бывшего посредника США в диалоге Белграда и Приштины Фрэнка Визнера о том, что для сепаратистского Косово лучше было бы, если бы оно перестало настаивать на признании со стороны Белграда и сосредоточилось на других проблемах.