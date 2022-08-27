Вильнюс, , 01:38 — REGNUM Литовские пограничники задержали 25 августа 124 мигранта, которые пытались нелегально проникнуть в страну из Белоруссии. Это рекордное количество выявленных нелегалов с начала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Служба охраны госграницы Литвы.

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Последний раз такое большое количество мигрантов фиксировалось в разгар миграционного кризиса в прошлом году. С начала этого года максимальное число выявленных попыток — 109, это количество фиксировалось 29 и 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 на границе Белоруссии со странами Евросоюза разгорелся миграционный кризис — тысячи уроженцев Азии и Африки пытались попасть из Белоруссии в Литву, Латвию и Польшу.