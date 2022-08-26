Минск, 27 августа, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Белорусские силовики задержали жену заключëнного Анатолия Латушко — Алену, у неë дома провели обыск. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

Самого Анатолия, который приходится двоюродным братом оппозиционеру Павлу Латушко, собираются судить по нескольким «политическим» статьям.

Как рассказали правозащитники, Алену Латушко задержали в четверг 25 июня. У неë дома провели обыск по делу о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК РФ). Её нынешнее местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад уголовное дело в отношении Анатолия Латушко, а также ещë двоих человек было направлено в суд. Их обвиняют в злостном хулиганстве, призывах к бойкоту референдума и надругательстве над государственными символами.