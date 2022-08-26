Москва, , 23:43 — REGNUM В Москве открылся XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Открытие фестиваля состоялось сегодня, 26 августа, на Красной площади.

Фестиваль «Спасская башня» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Открыла мероприятие рота почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Вооруженных сил России. Преображенцы вынесли на брусчатку Красной площади Государственный флаг Российской Федерации, флаг фестиваля «Спасская башня», а также флаги видов и родов войск.

В этом году в фестивале примут участие коллективы из Белоруссии, Армении, Индии, Египта, Таиланда, Венесуэлы. В частности, выступят большой оркестр вооруженных сил Венесуэлы и марширующий оркестр из Таиланда.

При этом Россию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — МЧС России, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Министерства обороны.

Кроме того, на фестивале выступят юные музыканты из ЛНР — ансамбль скрипачей «Веселые нотки».

Напомним, что «Спасская башня» проводится ежегодно в конце августа — начале сентября в Москве на Красной площади.