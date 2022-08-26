Оттава, , 23:37 — REGNUM Не менее пяти человек стали жертвами стрельбы, устроенной неизвестными злоумышленниками в центре города Оттава, сообщает 26 августа телеканал CTV со ссылкой на источник в полиции столицы Канады.

Стрельба Geoffrey Fairchild

По утверждению телеканала, неизвестные открыли огонь возле одного из местных рынков после закрытия близлежащих баров и ресторанов.

Кроме того, отмечено, что место перестрелки расположено недалеко от комплекса зданий национального парламента.

На месте происшествия полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, которым понадобилась госпитализация. Позднее за медпомощью обратились еще двое раненых.

Причины и подробности происшествия пока не выяснены.

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