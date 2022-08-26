Гродно, Белоруссия, 27 августа, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Суд Ленинского района Гродно оштрафовал футбольного болельщика за неуважение к государственному символу Белоруссии — он не встал со своего места, когда перед матчем заиграл государственный гимн. Об этом сообщает правозащитный канал MAYDAY TEAM.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Инцидент случился ещë пару месяцев назад — 25 июня в Гродно в рамках чемпионата Белоруссии по футболу состоялся матч между местным «Неманом» и борисовским БАТЭ. Когда перед игрой заиграл государственный гимн Белоруссии, один из болельщиков остался сидеть на месте.

За это на мужчину составили протокол по ст. 24.54 КоАП РБ (Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Белоруссия), а потом и наказали штрафом в 480 белорусских рублей (11 200 российских рублей.