26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:50 — REGNUM Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Россия применит свой ядерный арсенал только в четырёх конкретных ситуациях, угрожающих существованию нашего государства, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что ядерное оружие является для России оборонительным фактором, который сдерживает горячеголовых ненавистников нашей страны от мысли о нападении. Но если всё же кто-то рискнёт проявить открытую агрессию против Российской Федерации, всё равно ядерный арсенал будет применён не сразу, а только тогда, когда станет понятно, что под угрозой само существование России.

А исчезнуть Россия может в том случае, если враг осуществит старт своих ядерных ракет, сумеет уже применить ядерное оружие либо же нанесёт критический урон инфраструктуре, отвечающей за управление ядерным оружием Российской Федерации. Это основные причины, по которым будет принято безотлагательное решение о нанесении российского ядерного удара. Тем не менее на непредвиденный случай всё равно проговаривается, что ядерное оружие России будет применено в случае буквальной угрозы существованию российского государства.

«Давайте уже доведём до конца спецоперацию, и тогда все эти разговоры о вероятном применении ядерного оружия прекратятся», — уверена Елена В.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

Многие пользователи даже представить себе не могут, что такое может произойти в зоне проведения специальной военной операции России на территории бывшей УССР, чтобы российское командование вдруг приняло решение о нанесении ядерного удара.

«Россия до сих пор ковровые бомбардировки по территории [бывш. УССР] не использовала, которые просто выпрашивают нацисты. Какое уж тут ядерное оружие. Всё должно быть последовательно. Пока что даже предпосылок никаких нет», — считает Алексей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что нашему государству, само собой, поступают различные вызовы и угрозы из внешнего мира, но нет даже предпосылок для того, чтобы существование нашего государства висело на волоске.

«Уж кто-кто, а Россия первой ядерное оружие точно применять не будет. Но вот если будет соответствующая угроза, то его применят, но угроза должна быть буквальная, не гипотетическая. И ядерным шантажом наша страна никогда не занималась, что самое главное», — напомнил Артур Х.

Часть людей согласна с мнением зампреда Совбеза о том, что нет ничего из того, чтобы хоть отдалённо напоминало бы условия для применения Россией ядерного оружия.

«Всё верно Медведев говорит. Все кричат, что Россия якобы собирается ударить ядеркой, но зачем ей это вообще делать? Место удара окажется непригодным для жизни, а спецоперация идёт, чтобы освободить мирных жителей из-под гнёта нацистов! Нам люди нужны! Только НАТО и США прибегали к такому методу, так что не надо на нас стрелки переводить», — указывает Айсылу Г.

Нашлись и те, кто напомнили, что ядерная угроза, причём реальная, для всего мира исходит от США, которые уже не раз применяли атомные бомбы против гражданского населения.

«Стоит напомнить, что только лишь одни Соединённые Штаты Америки, «оплот мировой демократии», сбросили атомные бомбы на Японию, погубив кучу мирных жителей. Кроме этого государства, к таким ужасным мерам никто не прибегал. Поэтому не стоит ждать, что Россия вдруг решит бахнут по кому-нибудь. Нет у нас такого интереса, мы же не звери», — отметил Артём М.

Напомним, 26 августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев завил в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI о том, что Россия применит свой ядерный арсенал только в четырёх конкретных ситуациях, угрожающих существованию нашего государства.