Бухарест, 26 августа, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Сотрудники популярной в Румынии бухарестской офтальмологической клиники были обвинены в проведении незаконных хирургических операций. Об этом 26 августа сообщает румынский телеканал Digi24.

Глаз

Врачи подозреваются в трансплантации роговицы глаза человека без санкции министерства здравоохранения. В период с 2019 по 2021 гг. в клинике были пересажены 300 видов таких тканей, нелегально привезенные из Италии.

Ведется следствие. Сообщается о задержании нескольких известных медиков. Если их вина будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.