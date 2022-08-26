София, , 23:25 — REGNUM Действующий Совет министров Болгарии своим специальным постановлением одобрил выделение 3,7 млн ($2 млн) на развитие системы образования в стране. Об этом 26 августа сообщает БНР.

Иоганн Петер Ханзенклевер. В школе (Иобс — учитель)

Деньги направят на создание современных электронных систем, а также усовершенствование материально-технической базы в 400 средних учебных заведениях. Кроме того, планируется увеличить зарплаты педагогам.

Напомним, на протяжении последних пяти лет болгарское правительство не предоставляло образовательной сфере необходимых денег. Это привело к коллапсу сотен единиц структуры.

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