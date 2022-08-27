Ереван, , 00:21 — REGNUM Даже те армянские СМИ, которые придерживаются русофобских позиций, не посмели выступить в поддержку антироссийского митинга в Ереване. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил аявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Никол Пашинян в большинстве случаев, когда он разговаривает с Кремлём, даёт любые обещания, но его СМИ, эта инфопомойка, всегда продолжают антироссийскую повестку. Но 24 августа они молчали. Никто не писал негативно о России, никто не осуждал разгон митинга полицией, а многие, даже русофобские каналы, поддерживали этот разгон. Это означает, что телефонный разговор между Пашиняном и Владимиром Путиным, состоявшийся перед митингом, был предельно жёстким. Конечно, говорить о полной победе ещё рано, так как в связи со сдачей армянских сёл в Арцахе эта информационная помойка обязательно устроит атаку на российских миротворцев. Интересно будет понаблюдать в ближайшие дни, насколько Пашинян испуган после разговора с Путиным и насколько он будет выполнять те обещания, которые дал Путину», — сказал эксперт.

Напомним, что состоявшийся 24 августа в Ереване антироссийский митинг был неожиданно запрещён, а его участники были задежаны армянской порлицией.