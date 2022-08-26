София, 26 августа 2022, 23:12 — REGNUM Представители администраций сразу нескольких регионов Болгарии объявили о частичном возобновлении судоходства на болгарских участках Дуная. Об этом 26 августа сообщает БТВ.

Алексей Боголюбов. Берег Дуная. Вид из Браилова на Мачинские горы. 1877
Алексей Боголюбов. Берег Дуная. Вид из Браилова на Мачинские горы. 1877

Так, в районе города Русе на севере страны уровень воды в реке поднялся на 64 сантиметра по сравнению с «абсолютным нулем», зарегистрированным неделю назад. На сегодняшний день восстановлена система передвижения судов с осадкой 1,70 метров в Русенской и Видинской областях.

При этом, по словам экспертов, говорить о полном восстановлении навигации на Дунае не приходится.

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