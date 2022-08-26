София, , 23:12 — REGNUM Представители администраций сразу нескольких регионов Болгарии объявили о частичном возобновлении судоходства на болгарских участках Дуная. Об этом 26 августа сообщает БТВ.

Алексей Боголюбов. Берег Дуная. Вид из Браилова на Мачинские горы. 1877

Так, в районе города Русе на севере страны уровень воды в реке поднялся на 64 сантиметра по сравнению с «абсолютным нулем», зарегистрированным неделю назад. На сегодняшний день восстановлена система передвижения судов с осадкой 1,70 метров в Русенской и Видинской областях.

При этом, по словам экспертов, говорить о полном восстановлении навигации на Дунае не приходится.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии остановлено движение судов на участках реки Дунай