София, 26 августа, 2022, 23:04 — ИА Регнум. При Национальной следственной службе Болгарии будет создан специальный отдел по расследованию преступлений в компьютерной сфере (ОРК). Об этом 26 августа сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Новая структура будет заниматься раскрытием правонарушений в интернет-пространстве в частности, а также современными информационными технологиями в целом.

Деятельность отдела будет курировать лично генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев. Предполагается, что ОРК начнет свое функционирование с 1 сентября текущего года.