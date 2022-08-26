Москва, , 22:58 — REGNUM За последние сутки в освобожденных районах бывшей УССР и республиках Донбасса найдено и обезврежено более 10 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

Очисткой территории занимаются сапёры Вооруженных Сил России, МЧС РФ, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов [бывшей Украины] от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 20 437,7 га территории, 1556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 км дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов», — сообщает Межведомственный координационный штаб РФ.

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