Донецк, 26 августа, 2022, 22:58 — ИА Регнум. За последние сутки в освобожденных районах бывшей УССР и республиках Донбасса найдено и обезврежено более 10 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Очисткой территории занимаются сапёры Вооруженных Сил России, МЧС РФ, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов [бывш. УССР] от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 20 437,7 га территории, 1556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 км дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов», — сообщает Межведомственный координационный штаб РФ.