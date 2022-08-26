Вашингтон, 26 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден прокомментировал обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего президента США Дональда Трамп — Мар-а-Лаго во Флориде. Речь об этом зашла во время общения Байдена с пресс-пулом Белого дома.

U.S. Marine Corps Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама

Напомним, что ФБР провело обыски в поместье Трампа и нашло там секретные правительственные документы. После этого Трампу грозит уголовное дело, что создает некоторые трудности в его возможном выдвижении на президентских выборах в 2024 году.

Байден заявил, что вполне допускает возможность при определенных условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений.

«Это зависит от типа документов и от того, насколько надежно обеспечена сохранность», — сказал президент США.