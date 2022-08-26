Москва, 26 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Десятки иностранных судов остаются заблокированными в морских портах, контролируемых киевским режимом, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

В шести портах на сегодняшний день блокировано 51 иностранное судно.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств.

В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна» с 1 августа 2022 г. из портов [бывшей УССР] обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 821 547 тонн продовольствия (570 210 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 17 000 тонн сои, 90 172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса).

Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря мин [киевского режима] вдоль побережья причерноморских государств», — сообщает Межведомственный координационный штаб.