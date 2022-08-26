Курск, 26 августа 2022, 22:42 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР 23 августа погиб уроженец Курской области, рядовой Сергей Абрамян. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба областного правительства.
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Власти Курской области сообщили о гибели ещё одного военного
«Сергей родился 2002 году в поселке Солнцево, воспитывался в приёмной семье. После окончания Пристенского филиала Обоянского аграрного техникума вступил в ряды Российской Армии.
23 августа получил тяжелое осколочное ранение во время минометного обстрела в селе Сулиговка и умер во время эвакуации в госпиталь», — говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.