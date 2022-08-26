Курск, 26 августа, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР 23 августа погиб уроженец Курской области, рядовой Сергей Абрамян. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Телеграм-канал правительства Курской области 23 августа погиб уроженец Курской области, рядовой Сергей Абрамян

«Сергей родился 2002 году в поселке Солнцево, воспитывался в приёмной семье. После окончания Пристенского филиала Обоянского аграрного техникума вступил в ряды Российской Армии.

23 августа получил тяжелое осколочное ранение во время минометного обстрела в селе Сулиговка и умер во время эвакуации в госпиталь», — говорится в сообщении.