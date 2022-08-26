Москва, 26 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Считать Владимира Зеленского адекватным и конструктивным субъектом переговоров невозможно. Причин несколько, рассказал 26 августа замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев в интервью LCI.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский хоть и представляет киевский режим, но не вызывает доверия, если говорить о каком-то гипотетическом диалоге. Проблема в том, отметил Медведев, что Зеленский совсем неопытен как политик и как переговорщик.

Но главное, что он — лицо, «зависимое от решений других стран», да к тому же — подверженное «влиянию психотропных препаратов». Можно увидеть только его попытки «выполнять функции» главы государства.

Добавим, что имидж Зеленского заметно потускнел на фоне начала спецоперации ВС РФ. Так, на одной из пресс-конференций он появился в столь «подавленном» состоянии, что это было невозможно не заметить.