Ярославль, 26 августа, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Ярославской области лес горит на площади в 1 гектар — пожар удалось оперативно локализовать. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает правительство области.

Yarregion.ru Лесной пожар

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Сообщается, что горит территория лесного фонда в Угличском районе. При этом причиной возгорания стал человеческий фактор. Площадь возгорания составляет 1 гектар.

Местными силами удалось локализовать возгорание — проведена опашка горящего участка, продолжаются работы по тушению.

На месте работают 18 человек и шесть единиц техники.