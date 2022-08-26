Москва, , 22:35 — REGNUM За сутки из Донбасса и опасных районов бывшей УССР в Россию было эвакуировано 3655 детей, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Эвакуация мирных жителей Никита Третьяков © ИА REGNUM

Отмечено, что эвакуация мирного населения из опасных районов проводится на фоне противодействия киевского режима.

«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия [киевских] властей из опасных районов [бывшей УССР] и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 859 человек, в том числе 3655 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3680 474 человека, из которых 587 186 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 623 588 автомобилей, в том числе за сутки — 4924», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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