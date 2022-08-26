Милан, Италия, 26 августа, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Жители Италии считают Сильвио Берлускони лучшим премьер-министром страны за последние 20 лет, таковы опубликованные 26 августа итоги опроса Termometro Politico.

alessio85 Сильвио Берлускони

Берлускони (в последний раз возглавлял правительство в 2008—2011 годах) выбрали 27,6% респондентов, Марио Драги (2021−2022) — 21,3%, Джузеппе Конте (2018−2021) — 13,6%, Романо Проди (в последний раз во главе правительства — в 2006—2008 годах) — 10,8%.

16,9% граждан полагают, что никто из восьми политиков, возглавлявших Италию в эти двадцать лет, не достоин звания «лучшего».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.